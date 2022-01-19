Son depremler! 19 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi: Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

19 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

AFAD SON DEPREMLER - 19 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.19 12:09:36 37.4540 30.4067 7.5 -.- 2.4 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2022.01.19 12:05:17 40.8132 24.1895 5.4 -.- 3.1 3.3 YUNANISTAN İlksel

2022.01.19 11:12:47 39.6522 41.7632 9.8 -.- 1.6 -.- ASAGISOYLEMEZ-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2022.01.19 10:20:12 38.7275 35.5935 8.7 -.- 1.4 -.- TALAS (KAYSERI) İlksel

2022.01.19 09:46:15 40.3975 27.4750 11.9 -.- 1.4 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.01.19 08:59:06 37.1958 35.9558 5.0 -.- 3.8 3.9 CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.01.19 08:58:24 37.2383 36.0227 9.8 -.- 3.3 -.- TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.01.19 07:49:36 40.4698 29.2070 8.8 -.- 1.8 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.01.19 07:37:15 40.5097 29.1828 5.1 -.- 1.1 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.01.19 07:25:56 34.9550 26.3443 14.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.19 07:01:45 40.0633 33.2282 5.0 -.- 2.1 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel

2022.01.19 06:56:12 38.9583 42.5725 13.8 -.- 1.5 -.- ADAKSU-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2022.01.19 06:34:15 40.4663 29.1935 5.0 -.- 2.5 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.01.19 06:18:30 37.6885 26.9275 11.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.19 05:41:49 40.4620 29.1757 5.4 -.- 3.6 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.01.19 05:18:43 39.2063 26.5203 10.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.19 04:42:04 37.7417 27.1948 21.0 -.- 1.3 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.01.19 02:52:15 41.3948 33.5565 1.0 -.- 3.1 3.1 BALTACI-(KASTAMONU) İlksel

2022.01.19 01:21:15 36.4565 31.1525 25.8 -.- 2.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.19 01:06:47 39.0450 35.8195 5.7 -.- 1.4 -.- OMERHACILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.01.19 00:42:40 39.1000 28.0705 12.6 -.- 2.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.01.19 00:32:57 37.6577 29.3873 11.2 -.- 1.7 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel