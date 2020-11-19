Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 17 Kasım Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. Son olarak 07:33'te Seferihisar Ege Denizi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 17 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 07:33'te Seferihisar Ege Denizi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: