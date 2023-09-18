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        Haberler Gündem SON DEPREMLER! 18 Eylül az önce deprem mi oldu ve nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler son dakika deprem listesi

        Deprem mi oldu? 18 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşılıyor. İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:52
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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