18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Denizli Yeşildere'de 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 18 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 18 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.18 09:58:34 37.4158 29.4827 5.9 -.- 2.2 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) 2019.08.18 09:19:34 36.9552 27.9337 10.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.08.18 07:05:10 40.5148 23.7725 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN 2019.08.18 06:41:34 36.6622 36.6155 11.1 -.- 1.7 -.- KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) 2019.08.18 06:36:17 36.0422 36.1388 5.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-(HATAY) 2019.08.18 05:17:10 36.9472 28.1090 7.5 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.08.18 04:40:37 38.9668 25.4078 6.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2019.08.18 02:00:53 39.0198 29.5702 5.4 -.- 1.7 -.- GOKLER-GEDIZ (KUTAHYA) 2019.08.18 00:47:53 40.8353 27.8443 7.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI 2019.08.18 00:43:21 38.9700 27.6102 9.7 -.- 2.4 -.- SULEYMANKOY-AKHISAR (MANISA) 2019.08.18 00:37:54 37.5838 29.9905 19.8 -.- 1.8 -.- DUGER-(BURDUR) 2019.08.18 00:25:54 39.7835 41.7877 8.9 -.- 2.5 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 2019.08.17 23:46:44 39.8123 35.2593 13.8 -.- 1.4 -.- CATMASOGUT-SORGUN (YOZGAT) 2019.08.17 22:44:29 40.8317 27.8182 6.7 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI 2019.08.17 22:22:37 39.8162 41.7942 11.1 -.- 1.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) 2019.08.17 21:47:31 41.3103 41.1197 14.7 -.- 2.4 -.- FINDIKLI (RIZE) 2019.08.17 20:22:00 40.8325 28.1712 1.7 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.08.17 19:25:07 41.4465 41.0112 8.0 -.- 3.3 3.1 ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) 2019.08.17 17:22:56 39.1580 29.0755 7.0 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 2019.08.17 17:07:20 38.7805 27.8270 8.5 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 2019.08.17 16:35:37 39.2178 26.7755 7.0 -.- 2.2 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) 2019.08.17 16:35:19 36.2510 33.7685 0.0 -.- 2.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 2019.08.17 13:41:49 40.8615 28.2918 8.1 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI 2019.08.17 13:41:17 40.8440 28.2923 13.5 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI
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