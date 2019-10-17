Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bugün sabah saatlerinde Erzurum'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verileri ise depremin büyüklüğünü 2.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 17 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 EKİM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 EKİM 2019 - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.17 07:40:11 40.0348 41.3777 5.8 -.- 2.4 -.- GOKCEYAMAC-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel 2019.10.17 06:35:35 36.9688 31.0748 119.5 -.- 2.1 -.- YESILYURT-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.10.17 05:42:52 40.1715 31.8720 7.7 -.- 1.4 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.10.17 05:15:08 35.6763 26.6500 7.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.17 04:51:13 36.0960 30.8387 17.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.17 04:03:38 38.9193 27.7328 5.8 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.10.17 03:57:25 38.6848 26.5650 20.6 -.- 1.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.17 03:27:31 40.5765 36.8167 8.8 -.- 1.4 -.- GURCESME-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2019.10.17 03:09:52 40.7243 32.9642 12.2 -.- 2.0 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.10.17 02:54:46 35.4632 23.0582 8.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.17 02:25:12 35.6537 26.6817 14.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.17 02:23:03 35.0995 27.6777 5.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.17 02:07:09 37.0288 28.1555 5.4 -.- 1.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel 2019.10.17 01:53:57 34.6825 24.9350 12.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.17 01:49:35 40.7653 27.2852 12.2 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2019.10.17 01:40:17 36.4312 33.1253 4.8 -.- 2.0 -.- KOSECOBANLI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2019.10.17 01:28:06 38.3815 26.6542 7.4 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.17 00:53:06 40.5055 29.1413 14.4 -.- 1.4 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel 2019.10.17 00:45:24 36.7703 26.5393 23.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.16 22:48:05 36.2150 28.9150 10.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.16 21:42:58 36.2652 28.6562 6.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.16 21:23:16 37.6682 41.5558 5.0 -.- 2.8 -.- BUYUKDERE-HASANKEYF (BATMAN) İlksel 2019.10.16 18:07:44 37.8605 29.6425 8.5 -.- 2.2 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.16 17:52:47 36.5387 35.9937 5.0 -.- 2.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.16 15:37:44 37.5717 30.6038 7.2 -.- 2.2 -.- CANAKLI-AGLASUN (BURDUR) İlksel