Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre en son Akdeniz'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 16 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler lsitesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 NİSAN 2020

2020.04.16 20:42:15 38.3670 38.9453 19.4 -.- 0.9 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.16 20:39:22 35.8888 35.4677 16.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.16 20:02:33 38.4133 39.2227 3.0 -.- 0.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.16 19:00:35 38.4537 39.2633 10.5 -.- 1.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.16 18:40:28 36.1578 33.5587 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.04.16 17:45:58 39.7558 32.4202 0.0 -.- 1.4 -.- OLUKPINAR-POLATLI (ANKARA) İlksel

2020.04.16 17:05:16 38.5007 39.3128 13.5 -.- 1.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.16 15:21:25 40.8117 25.6573 6.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.04.16 14:58:01 39.6580 25.7110 6.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.04.16 14:32:00 39.0132 26.1865 5.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.16 14:21:26 38.6158 40.8445 10.5 -.- 2.5 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) REVIZE01 (2020.04.16 14:21:26)

2020.04.16 13:38:22 39.0007 26.2258 19.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.16 13:24:48 39.8905 28.8705 0.0 -.- 1.8 -.- IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2020.04.16 12:35:13 37.8907 27.5538 8.1 -.- 2.0 -.- NESETIYE-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.04.16 12:30:05 37.2798 31.8862 0.0 -.- 2.2 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.04.16 11:53:13 39.1380 27.7745 8.4 -.- 2.2 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.16 11:52:41 37.4905 35.9763 4.4 -.- 2.4 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel