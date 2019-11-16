Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah 05.30'da AFAD verilerinde göre Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. İşte 16 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 16 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.16 09:39:38 38.7553 41.6562 7.0 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-(MUS) İlksel 2019.11.16 06:18:25 37.8833 29.5953 5.6 -.- 1.9 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.16 05:30:11 35.4903 27.2558 6.7 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel 2019.11.16 05:24:14 36.1998 28.3345 4.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.16 05:15:21 36.3128 28.4958 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.16 05:11:00 40.2128 29.0112 5.4 -.- 1.6 -.- NILUFER (BURSA) İlksel 2019.11.16 03:43:26 36.4648 28.7407 3.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.16 03:28:28 40.2125 29.0407 5.3 -.- 3.0 -.- OSMANGAZI (BURSA) REVIZE02 2019.11.16 02:39:59 39.2960 27.7042 8.5 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.11.16 02:14:30 37.8350 29.6428 7.6 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.16 00:14:33 38.6528 43.4020 24.2 -.- 1.9 -.- ASIT-(VAN) İlksel 2019.11.15 23:31:29 37.8877 29.4420 10.4 -.- 2.5 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2019.11.15 22:05:25 37.0387 27.7255 23.8 -.- 1.6 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.11.15 21:29:09 39.5195 28.8103 5.0 -.- 1.5 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.11.15 21:26:29 36.4448 28.7342 6.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 21:15:11 37.2202 23.9210 3.6 -.- 3.9 4.1 YUNANISTAN İlksel 2019.11.15 20:51:50 34.2130 26.1602 101.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.15 19:38:44 40.2035 34.2567 19.8 -.- 1.5 -.- TATLISU-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2019.11.15 18:41:34 37.8833 36.2465 11.9 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2019.11.15 18:33:50 37.8417 36.2572 3.3 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2019.11.15 18:18:23 37.9152 29.4493 0.0 -.- 2.2 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel 2019.11.15 17:56:41 36.9808 29.3397 4.2 -.- 2.8 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel