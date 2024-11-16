Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandili duyurdu
AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel olarak duyuruyor. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Elazığ ve Ankara'da deprem oldu. İşte, 16 Kasım 2024 son depremler listesi...
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Yurtta yaşanan son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel olarak duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Dün Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Malatya’da 3.9 ve Rize’de 4.7 deprem meydana geldiğini duyurmuştu. İşte, 16 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
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ANKARA’DA DEPREM
Saat 7.27’de Ankara’da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ DEPREM
Saat 7.20’de Elazığ Sivrice’de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MANİSA’DA DEPREM
Saat 7.14’te Manisa Salihli’de 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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