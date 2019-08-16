16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 16 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 16 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.08.16 17:59:09 37.8418 29.7148 13.6 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.16 16:52:25 35.4115 30.4385 12.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.16 16:24:18 37.8567 29.7207 26.3 -.- 1.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.16 15:56:13 39.1925 27.5128 13.5 -.- 1.8 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.16 15:14:33 38.4627 40.9958 11.8 -.- 2.4 -.- KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.08.16 14:09:30 39.1527 26.1127 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.16 13:24:06 39.4145 28.0997 5.4 -.- 1.8 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.08.16 13:06:44 37.8358 28.9082 24.0 -.- 1.4 -.- BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2019.08.16 13:02:45 37.2510 28.3432 12.3 -.- 1.8 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel
2019.08.16 12:32:11 39.1395 27.6393 0.0 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.16 12:10:42 37.7978 28.9938 5.0 -.- 1.4 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2019.08.16 11:44:25 38.1340 32.7062 0.0 -.- 1.2 -.- YAZIBELEN-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.08.16 11:31:54 37.0073 28.2443 10.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.16 11:18:45 40.0825 27.7133 9.4 -.- 1.9 -.- TUTUNCU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2019.08.16 09:55:54 39.2043 27.7095 5.4 -.- 1.9 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.16 09:53:50 39.9633 39.0175 9.2 -.- 2.4 -.- TEPE-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2019.08.16 09:52:32 37.8697 29.6720 10.4 -.- 1.4 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.16 09:52:24 37.3975 29.9480 6.3 -.- 1.4 -.- BADEMLI-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.08.16 09:22:44 36.9428 28.1613 6.5 -.- 2.1 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.08.16 07:37:15 36.0150 36.2695 3.4 -.- 2.9 -.- SEFERLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2019.08.16 06:53:01 36.9428 28.1722 8.8 -.- 2.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.08.16 06:00:48 36.9347 28.1752 9.5 -.- 2.2 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.08.16 05:30:13 39.1285 29.0778 5.2 -.- 2.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.08.16 04:18:17 37.8252 29.6835 6.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.16 03:12:39 38.7920 38.1593 3.3 -.- 3.1 3.1 HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.08.16 02:53:18 37.8197 29.6545 8.9 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.16 01:26:00 37.8057 29.6847 5.0 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.16 00:19:43 39.7300 43.4320 14.4 -.- 2.0 -.- YUKARITOKLU-TASLICAY (AGRI) İlksel
2019.08.16 00:02:28 38.7363 38.2107 5.0 -.- 3.1 2.9 YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!