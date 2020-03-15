15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Elazığ ve Malatya'da artçı deprem meydana geldi. İşte, 15 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 MART 2020
2020.03.15 09:12:45 38.4940 39.2668 3.4 -.- 1.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 09:04:12 38.3185 38.8568 7.1 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.15 08:35:57 44.9055 37.2090 52.3 -.- 4.6 -.- RUSYA İlksel
2020.03.15 07:53:47 36.7968 29.1662 7.6 -.- 2.3 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.03.15 07:44:39 38.3552 39.0187 22.2 -.- 1.3 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 07:05:24 37.3195 26.8508 4.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.03.15 06:48:57 38.4225 39.1858 8.7 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 06:38:45 38.7407 33.6438 7.5 -.- 1.4 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2020.03.15 06:10:50 38.4057 39.1972 11.2 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 05:54:12 39.0400 27.8758 13.6 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.15 05:05:08 34.9827 27.7912 19.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.15 04:48:36 38.1808 38.4743 5.0 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2020.03.15 03:09:29 36.0442 29.0332 12.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.15 02:38:42 39.0947 27.8502 10.9 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.15 02:36:26 38.3097 38.8053 3.8 -.- 2.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.15 02:20:41 38.4152 39.3433 7.8 -.- 2.2 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.15 02:05:34 38.3297 38.8338 2.7 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
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