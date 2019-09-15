Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerine göre en son Denizli Sazköy Bozkurt'ta saat 20.45'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün ise gözler Çankırı'daydı. Çankırı'da en büyüğü 4.9 büyüklüğünde olmak üzere bir çok deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerin büyüklüğü 2.5 ile 4.9 arasında değişti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 15 EYLÜL

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.09.15 20:45:06 37.7978 29.6410 10.2 -.- 3.3 3.2 SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) 2019.09.15 18:22:27 39.5738 26.0312 11.5 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.15 17:52:47 38.7115 26.3930 7.5 -.- 2.6 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) 2019.09.15 17:27:48 39.0157 26.1270 7.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.09.15 12:48:57 40.6625 27.5083 5.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2019.09.15 11:49:03 37.6683 26.7472 4.7 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2019.09.15 10:24:05 39.6282 44.5157 8.7 -.- 2.3 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) 2019.09.15 09:55:44 37.1120 43.1217 8.9 -.- 2.0 -.- IRAK 2019.09.15 09:40:50 39.1550 27.7197 4.0 -.- 2.3 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) 2019.09.15 09:32:21 37.7583 29.4013 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) 2019.09.15 09:27:11 39.6803 44.4625 8.4 -.- 2.3 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 2019.09.15 07:26:15 38.0417 26.8763 9.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.15 06:42:16 40.7703 28.7325 16.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.15 06:32:27 37.4678 26.6733 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2019.09.15 06:08:08 40.6773 35.2917 5.8 -.- 2.7 -.- PINARBASI-MECITOZU (CORUM) 2019.09.15 05:54:07 36.0348 29.7925 5.0 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 2019.09.15 05:29:15 37.4070 35.6240 7.5 -.- 1.1 -.- DAMYERI-KOZAN (ADANA) 2019.09.15 05:06:54 35.3898 23.5135 19.3 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2019.09.15 04:56:36 39.8780 39.2065 11.4 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) 2019.09.15 04:27:14 38.5532 31.5578 4.8 -.- 2.0 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) 2019.09.15 04:21:04 36.4827 29.0905 11.2 -.- 1.6 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) 2019.09.15 02:01:36 37.8303 27.4370 11.5 -.- 1.7 -.- YAMAC-SOKE (AYDIN) 2019.09.15 00:25:13 39.6055 26.4210 9.9 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE) 2019.09.15 00:18:18 40.7452 33.0038 5.0 -.- 2.6 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 2019.09.15 00:14:53 36.5667 28.6970 12.0 -.- 3.3 3.4 DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 2019.09.15 00:07:59 38.5773 42.4515 18.7 -.- 1.8 -.- SARIKUM-TATVAN (BITLIS)