Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün öğlen saatlerinde Marmara Denizi Silivri açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 15 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.15 07:12:41 38.6978 25.6157 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.15 07:06:18 36.8147 34.2697 5.2 -.- 1.4 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.10.15 06:40:20 37.0993 28.5952 26.7 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.15 06:31:26 35.1637 27.7305 9.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.15 06:30:09 37.1172 28.6128 18.2 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.15 06:24:45 40.8042 27.8268 10.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.15 06:07:50 38.9065 29.9735 8.7 -.- 1.3 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel 2019.10.15 05:54:13 37.8053 28.9618 13.6 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-(DENIZLI) İlksel 2019.10.15 05:52:55 38.9995 40.5820 7.3 -.- 1.4 -.- ORTACANAK-(BINGOL) İlksel 2019.10.15 04:47:01 36.9150 27.2947 7.9 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.15 03:32:10 38.8892 26.4413 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.15 03:00:48 37.9685 28.7733 5.0 -.- 2.1 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel 2019.10.15 02:50:31 37.9665 28.7773 4.6 -.- 2.0 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel 2019.10.15 02:39:18 37.9773 28.7797 12.4 -.- 1.1 -.- CATAK-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2019.10.15 02:25:49 36.0668 35.9617 8.5 -.- 2.5 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2019.10.15 01:31:02 39.2937 38.0025 16.1 -.- 1.5 -.- KAYABURUN-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2019.10.14 23:29:14 40.2663 29.2398 10.9 -.- 1.6 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel 2019.10.14 22:47:47 35.3185 27.2010 8.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.14 22:38:33 39.8845 39.5240 8.5 -.- 1.9 -.- MECIDIYE-(ERZINCAN) İlksel 2019.10.14 21:20:11 36.7498 27.4168 14.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.14 20:50:32 41.6083 42.9125 31.5 -.- 2.8 -.- TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN) İlksel 2019.10.14 19:16:13 36.8747 27.1623 13.4 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.14 19:08:37 39.4307 25.7048 12.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel