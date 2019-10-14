14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 06.23'te Akdeniz'de 1.4 büyüklüğünde ufak çaplı bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 1.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 14 Ekim son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.14 06:23:29 36.0377 28.1020 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.14 05:51:36 40.7635 27.4905 8.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.14 05:41:22 38.8237 26.8743 7.7 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.14 05:34:34 35.4293 33.6907 5.3 -.- 2.3 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) İlksel 2019.10.14 05:32:09 37.5833 29.9038 5.0 -.- 1.6 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.10.14 05:27:01 39.4258 25.6743 11.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.14 05:17:47 39.9950 26.1217 5.3 -.- 1.1 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.14 04:52:49 38.6542 33.5740 2.3 -.- 1.8 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2019.10.14 03:46:26 38.8250 26.8237 5.4 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.14 03:19:55 38.8342 26.7925 12.2 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.14 03:16:23 39.7122 41.3503 11.9 -.- 1.3 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2019.10.14 02:11:28 36.9843 29.0758 5.0 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2019.10.14 02:02:17 36.0560 27.2755 5.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.14 01:51:31 37.5022 32.0908 5.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.10.14 00:02:51 39.5823 26.0355 9.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.13 23:47:03 37.0117 28.8862 9.1 -.- 2.2 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.10.13 23:18:46 39.9748 26.1012 11.2 -.- 1.3 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.13 23:18:26 39.9690 26.0892 12.9 -.- 1.1 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.13 23:10:37 39.9905 26.1202 15.3 -.- 2.3 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.13 23:09:32 39.9938 26.1082 8.3 -.- 2.3 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.13 22:32:58 39.8432 25.4843 11.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.13 22:01:32 35.2920 27.2157 29.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.13 19:40:02 41.7157 33.0813 7.0 -.- 2.5 -.- MURATBASI-PINARBASI (KASTAMONU) İlksel
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