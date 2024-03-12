Deprem kuşağında yer alan yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde gün içinde birçok sarsıntı yaşanıyor. Bulunduğu bölgede deprem hissedenler endişeyle "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla son depremler listesi belli oluyor. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba günü yaşanan son dakika depremler listesi...