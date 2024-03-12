Çanakkale'de deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem riski yüksek olan ülkemizde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean duyuruluyor. Son verilere göre; 12 Mart'ta sabah saatlerinde Akdeniz açıkları sallandı. İşte, 13 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...
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Deprem kuşağında yer alan yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde gün içinde birçok sarsıntı yaşanıyor. Bulunduğu bölgede deprem hissedenler endişeyle "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla son depremler listesi belli oluyor. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba günü yaşanan son dakika depremler listesi...
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ÇANAKKALE'DE DEPREM!
AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
AKDENİZ AÇIKLARI SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre; saat 08:03'te Muğla'nın Marmaris ilçesine 128.24 KM uzaklığında Akdeniz açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 KM derinliğinde kaydedildi.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
AFAD tarafından duyurulan verilere göre; Kahramanmaraş'ta saat 07:43'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2.1 deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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