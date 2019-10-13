Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 08.12 sularında Ankara'da 1.8'lik deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem verilerini aktarmaya devam ediyor. İşte 13 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER- 13 EKİM 2019

2019.10.13 08:12:38 40.2990 31.9485 24.4 -.- 1.8 -.- KERBANLAR-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.10.13 07:24:40 37.1867 31.3690 5.0 -.- 1.7 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel 2019.10.13 07:08:05 39.4658 25.9908 5.4 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.10.13 06:36:36 37.1920 31.3493 6.7 -.- 1.8 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel 2019.10.13 05:35:12 36.8533 28.2772 2.7 -.- 1.2 -.- MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.10.13 04:14:52 37.4638 32.1365 8.3 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.10.13 04:06:22 36.8210 29.2060 30.6 -.- 0.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.10.13 03:58:25 38.8478 26.4542 5.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.13 03:56:31 39.1322 42.1003 4.7 -.- 1.3 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS) İlksel 2019.10.13 02:57:15 38.0480 27.9582 8.6 -.- 1.1 -.- KURE-ODEMIS (IZMIR) İlksel 2019.10.13 02:28:34 40.1860 25.0155 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.13 02:18:24 37.2373 30.2035 79.7 -.- 1.6 -.- YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.10.13 02:06:54 36.0070 27.2572 15.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.13 02:01:30 38.0903 26.9243 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.13 01:56:52 37.4373 29.3693 14.2 -.- 0.9 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel