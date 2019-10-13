13 EKİM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Son depremler - 13 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini haberimizde derledik. Son olarak bu sabah Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 13 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

13.10.2019 - 09:34 | Güncelleme: Gündem
son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 08.12 sularında Ankara'da 1.8'lik deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem verilerini aktarmaya devam ediyor. İşte 13 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

 

ANLIK DEPREM VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER- 13 EKİM 2019

2019.10.13 08:12:38 40.2990 31.9485 24.4 -.- 1.8 -.- KERBANLAR-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.10.13 07:24:40 37.1867 31.3690 5.0 -.- 1.7 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.10.13 07:08:05 39.4658 25.9908 5.4 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.10.13 06:36:36 37.1920 31.3493 6.7 -.- 1.8 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.10.13 05:35:12 36.8533 28.2772 2.7 -.- 1.2 -.- MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.10.13 04:14:52 37.4638 32.1365 8.3 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.10.13 04:06:22 36.8210 29.2060 30.6 -.- 0.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.10.13 03:58:25 38.8478 26.4542 5.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.13 03:56:31 39.1322 42.1003 4.7 -.- 1.3 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS) İlksel
2019.10.13 02:57:15 38.0480 27.9582 8.6 -.- 1.1 -.- KURE-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.10.13 02:28:34 40.1860 25.0155 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.13 02:18:24 37.2373 30.2035 79.7 -.- 1.6 -.- YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.10.13 02:06:54 36.0070 27.2572 15.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.13 02:01:30 38.0903 26.9243 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.13 01:56:52 37.4373 29.3693 14.2 -.- 0.9 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Güzel oyuncunun pozları olay oldu!
Güzel oyuncunun pozları olay oldu!
Hem ilginç, hem korkunç! Ne olduğuna inanamayacaksınız
Hem ilginç, hem korkunç! Ne olduğuna inanamayacaksınız
Akılalmaz görüntü! Sadece bir adımla kurtuldu
Akılalmaz görüntü! Sadece bir adımla kurtuldu
Tatil cennetinde ekipler teyakkuzda!
Tatil cennetinde ekipler teyakkuzda!
Sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara
Sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara
Komandolar Suriye'ye girmeden ant içti!
Komandolar Suriye'ye girmeden ant içti!
Oktay: Akıncı'yı esefle kınıyorum
Oktay: Akıncı'yı esefle kınıyorum
Polonya sandık başında
Polonya sandık başında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X