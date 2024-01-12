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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER 12 OCAK | Akdeniz' deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 12 Ocak listesi: Deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

        Akdeniz güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi geçtiğimiz akşam ve bu sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından Akdeniz'e kıyısı bulunan iller başta olmak üzere kamuoyu genelinde merak edilip araştırılıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 12 Ocak listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 07:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 07:58
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          SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK | Geçtiğimiz akşam ve sabah saatlerinde Akdeniz'de depremle sallandı. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrilirken "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorusunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 12 Ocak tablosu...

        • 2

          AKDENİZ GÜNE DEPREMLE UYANDI!

          Akdeniz'de dün akşam Rodos açıklarında, bu sabah ise Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi.

          Kandilli verilerine göre saat 19.14'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          Girit Adası açıklarında ise bu sabah 06.51'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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