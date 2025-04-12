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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 12 Nisan 2025: Denizli'de deprem oldu! En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler 12 Nisan 2025: En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler listesi güncel olarak takip ediliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Denizli'de deprem olduğunu duyurmuştu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Nisan 2025 Son depremler listesi ile en son yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 07:52 Güncelleme: 12.04.2025 - 07:52
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        • 1

          AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Denizli’de deprem oldu. Denizli depreminin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 12 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte son depremler listesi

        • 2

          DENİZLİ’DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.37'de merkez üssü Çivril olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 3
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