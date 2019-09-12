Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Ardahan'ın Büyüksütlüce ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 12 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 12 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.12 07:55:34 40.9657 42.7600 6.9 -.- 2.1 -.- BUYUKSUTLUCE-(ARDAHAN) İlksel 2019.09.12 07:00:10 38.7332 38.2345 19.3 -.- 1.9 -.- YUKARISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.09.12 04:30:30 40.1103 35.8098 5.6 -.- 1.9 -.- HANOZU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel 2019.09.12 04:08:52 38.0392 26.8740 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 03:42:14 39.4275 29.2518 5.4 -.- 1.7 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.09.12 03:40:44 37.8330 26.8352 17.0 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 03:17:32 37.5147 43.8033 5.0 -.- 3.3 3.4 AGACDIBI-(HAKKARI) REVIZE01 (2019.09.12 03:17:32) 2019.09.12 02:48:35 39.3145 41.1032 6.7 -.- 1.3 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.09.12 02:46:15 36.4322 28.6695 9.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.12 02:17:21 38.1673 27.4287 6.3 -.- 1.7 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel 2019.09.12 01:58:54 38.0243 26.8690 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 01:11:14 37.8843 29.6173 7.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.12 00:30:31 39.1580 27.9212 12.5 -.- 1.8 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.09.11 23:48:07 40.6340 35.3860 6.2 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.09.11 23:02:55 40.6443 35.3878 5.5 -.- 3.3 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.09.11 23:01:41 40.6302 35.3870 5.0 -.- 3.9 3.9 YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.09.11 21:38:34 36.8313 36.8507 15.1 -.- 2.6 -.- GOZKAYA-(KILIS) İlksel 2019.09.11 20:50:28 35.3403 27.7088 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.11 18:14:38 36.8778 27.3405 7.5 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.11 17:55:35 37.7927 29.7525 12.8 -.- 1.6 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.11 17:48:26 37.8375 29.6760 9.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.11 17:10:49 37.1102 34.5505 5.3 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel 2019.09.11 16:53:54 38.5967 43.0052 34.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel