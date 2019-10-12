12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik.Dünden geceden bu yana Ege Denizi'nde artçı depremler meydana geldi. Sabaha karşı da Ege Denizi'nde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 12 Ekim son deprem listesi...
AFAD SON DEPREM VERİLERİ
|Tarih(TS)
|Ajans
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|EventID
|Detay
|11.10.2019 17:04:32
|DDA
|38.4531
|39.6041
|0.10
|ML
|1.7
|Türkiye
|Elazig
|Maden
|-
|-
|449456
|Detay
|11.10.2019 15:58:17
|DDA
|37.8751
|30.5298
|7.00
|ML
|1.0
|Türkiye
|Isparta
|Gönen
|-
|-
|449454
|Detay
|11.10.2019 15:54:28
|DDA
|37.4166
|36.7925
|7.00
|ML
|0.9
|Türkiye
|Kahramanmaras
|Türkoglu
|-
|-
|449455
|Detay
|11.10.2019 15:03:24
|DDA
|38.7636
|26.6753
|26.22
|ML
|1.5
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 5.95 km. Foça (Izmir)
|449451
|Detay
|11.10.2019 14:52:02
|DDA
|38.2748
|26.4856
|19.10
|ML
|1.1
|Türkiye
|Izmir
|Çesme
|-
|-
|449450
|Detay
|11.10.2019 14:33:55
|DDA
|37.1033
|27.8966
|7.00
|ML
|1.1
|Türkiye
|Mugla
|Milas
|-
|-
|449449
|Detay
|11.10.2019 14:07:25
|DDA
|39.4686
|25.8660
|16.59
|ML
|1.7
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 17.03 km. Ayvacik (Çanakkale)
|449446
|Detay
|11.10.2019 14:01:03
|DDA
|36.9513
|34.9233
|7.26
|ML
|1.0
|Türkiye
|Mersin
|Tarsus
|-
|-
|449448
|Detay
|11.10.2019 11:55:53
|DDA
|37.1233
|38.6735
|6.82
|ML
|1.8
|Türkiye
|Sanliurfa
|Karaköprü
|-
|-
|449445
|Detay
|11.10.2019 11:49:52
|DDA
|38.5463
|26.7613
|8.00
|ML
|1.0
|Türkiye
|-
|-
|-
|Izmir Korfezi, 3.34 km. Urla (Izmir)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.10.12 08:16:28 36.0745 26.8715 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ 2019.10.12 07:23:38 39.4232 25.6453 9.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI 2019.10.12 04:17:10 38.0225 26.8978 6.0 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.10.12 03:21:48 40.9197 31.7492 5.6 -.- 2.2 -.- MERKESLER-(BOLU) 2019.10.12 02:54:05 39.1475 29.0193 15.0 -.- 1.5 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 2019.10.12 02:30:33 37.2572 27.9970 5.5 -.- 2.0 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 2019.10.12 02:02:33 38.8418 26.5968 13.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2019.10.12 01:59:25 37.2707 28.0213 6.0 -.- 3.1 3.0 BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 2019.10.12 00:37:04 37.1745 28.5945 7.6 -.- 2.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 2019.10.12 00:00:13 40.1457 40.8318 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) 2019.10.11 23:12:59 37.5963 26.9298 6.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI 2019.10.11 22:44:53 38.8197 26.0612 11.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI 2019.10.11 22:41:01 37.8778 29.6343 7.9 -.- 2.2 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) 2019.10.11 22:20:11 40.6405 27.6517 13.3 -.- 1.7 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) 2019.10.11 20:28:06 39.4258 25.7207 17.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
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