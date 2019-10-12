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Son depremler - 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak Ege Denizi merkezli 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Ege Denizi'nde gece boyunca artçı depremler oldu. İşte 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

12.10.2019 - 09:24 | Güncelleme: Gündem
Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik.Dünden geceden bu yana Ege Denizi'nde artçı depremler meydana geldi. Sabaha karşı da Ege Denizi'nde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 12 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREM VERİLERİ

 Tarih(TS)AjansEnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükÜlkeİlİlçeKöyDiğerEventID

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.10.12 08:16:28 36.0745 26.8715 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.10.12 07:23:38 39.4232 25.6453 9.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2019.10.12 04:17:10 38.0225 26.8978 6.0 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.12 03:21:48 40.9197 31.7492 5.6 -.- 2.2 -.- MERKESLER-(BOLU)
2019.10.12 02:54:05 39.1475 29.0193 15.0 -.- 1.5 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
2019.10.12 02:30:33 37.2572 27.9970 5.5 -.- 2.0 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.12 02:02:33 38.8418 26.5968 13.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2019.10.12 01:59:25 37.2707 28.0213 6.0 -.- 3.1 3.0 BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.12 00:37:04 37.1745 28.5945 7.6 -.- 2.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2019.10.12 00:00:13 40.1457 40.8318 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM)
2019.10.11 23:12:59 37.5963 26.9298 6.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2019.10.11 22:44:53 38.8197 26.0612 11.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2019.10.11 22:41:01 37.8778 29.6343 7.9 -.- 2.2 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
2019.10.11 22:20:11 40.6405 27.6517 13.3 -.- 1.7 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR)
2019.10.11 20:28:06 39.4258 25.7207 17.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

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