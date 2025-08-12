Son depremler: 12 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 AĞUSTOS 2025

MANİSA’DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 05.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve yerin 11.56 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.