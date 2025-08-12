Habertürk
        Son depremler: 12 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: 12 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi duyuruluyor. Yurtta meydana gelen en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. En son Manisa ve Balıkesir'de deprem oldu. 12 Ağustos 2025 05:47 itibariyle Kırkağaç (Manisa) 3,5 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Balıesir Sındırgı'da ise saat 1.58'de 3.5 büyüklüğünde derpem oldu. Peki 12 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 07:48 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:48
        • 1

          Son depremler… AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; 12 Ağustos 2025 05:47 itibariyle Kırkağaç (Manisa) 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11.56 km derinlikte gerçekleşti. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntılar yaşanıyor. Meydana gelen depremler, kurumların son dakika depremler listesine tüm detaylarıyla yansıyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika, kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        • 2

          SON DEPREMLER LİSTESİ 12 AĞUSTOS 2025

          MANİSA’DA DEPREM OLDU

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 05.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve yerin 11.56 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 3

          AFAD SON DEPREMLER

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER

          Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

