Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Kuşadası Körfezi'nde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 11 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 11 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.11 06:41:19 38.0393 26.8842 7.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.11 05:42:35 37.8735 29.6455 8.6 -.- 1.8 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.11 04:16:15 38.9583 27.0472 13.9 -.- 2.0 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.09.11 04:13:16 40.2115 27.8573 14.0 -.- 2.1 -.- CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel 2019.09.11 04:05:46 38.4477 39.3580 9.4 -.- 2.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.09.11 03:45:22 41.0438 43.9373 5.0 -.- 3.2 3.3 AZERBAYCAN İlksel 2019.09.11 03:17:37 39.1640 29.0342 5.5 -.- 3.0 2.8 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.09.11 03:13:30 36.4657 28.7580 1.1 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel 2019.09.11 02:42:58 40.1488 24.9200 12.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 02:09:46 40.0763 24.5613 12.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 02:00:17 39.9940 24.4632 22.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.09.11 01:46:17 39.9560 24.5430 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 01:38:58 40.4973 27.0358 9.7 -.- 1.5 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.09.11 01:10:03 38.7502 26.5698 11.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 01:00:42 38.0117 26.8472 10.1 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.10 23:53:06 39.3652 25.6487 9.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.10 23:33:55 40.9500 42.8960 5.0 -.- 2.3 -.- CALABAS-(ARDAHAN) İlksel 2019.09.10 22:40:34 37.8377 29.6822 1.3 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.10 21:23:10 37.3552 29.8200 8.7 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.10 20:16:35 40.9770 43.8840 5.0 -.- 3.1 -.- SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS) İlksel 2019.09.10 20:13:53 41.0278 43.9140 5.0 -.- 3.2 -.- AZERBAYCAN İlksel 2019.09.10 20:00:15 41.0125 43.9153 5.0 -.- 3.2 -.- AZERBAYCAN İlksel