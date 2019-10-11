Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün akşam İstanbul'da hissedilen deprem vatandaşlarda korku yarattı ve akıllara tekrar büyük İstanbul depremi geldi. Son olarak ise bu sabah saat 06.38'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 11 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.11 06:58:53 38.7198 26.8767 14.8 -.- 2.2 -.- KOZBEYLI-FOCA (IZMIR) İlksel 2019.10.11 06:38:12 39.4148 25.5785 5.4 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 05:59:23 39.4298 25.6695 7.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 05:54:56 40.8798 28.2410 10.0 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.11 05:02:29 39.4307 25.6730 10.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 04:31:21 39.4287 25.6978 11.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 04:22:08 39.4182 25.6343 12.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 04:18:13 39.4288 25.6708 10.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 04:15:18 39.4410 25.6898 9.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:47:33 39.4357 25.6965 7.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:45:19 39.5935 26.0335 20.4 -.- 1.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.11 03:33:34 39.4355 25.7017 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:29:49 39.4325 25.6457 6.6 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:25:36 39.4337 25.6932 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:19:48 39.4215 25.7410 17.5 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:09:44 39.4348 25.6880 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:04:28 39.4325 25.6837 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 03:00:10 39.4338 25.6740 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 02:59:41 39.4357 25.6912 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 02:55:57 39.4173 25.6478 10.9 -.- 4.5 4.3 EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 02:41:49 35.5102 29.6362 88.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.11 01:59:21 37.8472 28.9975 20.3 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel 2019.10.11 00:11:39 39.4372 25.7203 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.11 00:09:35 39.4287 25.6655 7.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.10 23:55:40 39.4393 25.7147 8.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.10 23:38:21 40.7022 27.9015 5.6 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.10 23:24:01 39.6912 26.3397 8.6 -.- 1.1 -.- SARPDERE-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.10.10 23:14:02 38.9223 41.1033 5.4 -.- 1.7 -.- ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) İlksel 2019.10.10 23:13:45 36.4527 28.3050 57.9 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.10 22:57:59 36.3333 28.5352 6.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.10 22:50:23 40.7098 29.2975 5.3 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 22:46:56 40.6295 29.3517 19.2 -.- 0.9 -.- GACIK-CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel 2019.10.10 22:35:35 40.6888 29.2860 5.4 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 22:33:40 40.7047 29.2898 5.0 -.- 2.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 22:32:06 40.6910 29.2557 11.7 -.- 3.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 22:23:36 40.6762 29.2650 10.8 -.- 0.9 -.- YALOVA İlksel 2019.10.10 21:50:33 40.6882 29.2828 15.7 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 21:40:46 39.5317 26.1410 11.2 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.10.10 21:35:01 40.9437 28.3117 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.10 21:24:20 39.1858 27.3528 19.6 -.- 1.0 -.- ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.10.10 21:05:40 40.6997 29.2717 4.8 -.- 2.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 20:48:51 40.8640 28.3142 7.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.10 20:44:28 40.7100 29.2582 9.5 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 20:38:48 40.6822 29.2923 5.5 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel 2019.10.10 20:35:58 40.7140 29.2608 6.9 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 20:09:39 40.7097 29.2670 4.6 -.- 3.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) REVIZE01 2019.10.10 20:04:38 40.7060 29.2632 5.2 -.- 3.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 20:01:24 40.6665 29.3222 13.0 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel 2019.10.10 19:58:53 40.7143 29.2648 10.5 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 19:55:47 40.7253 29.2560 11.1 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 19:52:03 40.7008 29.2572 10.3 -.- 4.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel