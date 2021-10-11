Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 11 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 11 EKİM 2021
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Van Tuşba'da 2.0 büyüklüğünde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 EKİM 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.11 09:11:37 38.6658 43.1540 5.2 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2021.10.11 08:36:12 35.0905 25.2485 2.5 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 07:51:12 40.2038 35.6510 5.0 -.- 1.8 -.- BUYUKOZLU-ZILE (TOKAT) İlksel
2021.10.11 07:49:33 37.7888 26.4040 3.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 06:49:32 43.1075 27.4255 9.7 -.- 3.3 3.5 BULGARISTAN İlksel
2021.10.11 06:46:34 38.8578 27.7452 5.7 -.- 2.0 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.10.11 06:39:37 35.1007 25.3007 5.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 06:15:33 38.9927 42.0338 5.0 -.- 2.6 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.10.11 06:03:45 35.2153 25.2642 10.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 05:58:36 35.2290 25.2542 6.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 05:44:58 35.2372 25.2763 4.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 05:40:10 37.8958 26.9372 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.11 05:37:02 34.9345 32.8980 8.3 -.- 2.3 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.10.11 05:21:27 39.3628 26.2608 9.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.11 05:16:40 35.1520 25.3052 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 05:07:34 37.4615 27.6708 5.1 -.- 1.3 -.- KAYABUKU-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.11 04:24:49 36.9480 27.6340 4.3 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 04:16:49 40.8057 31.5002 5.6 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.10.11 04:16:17 37.0558 29.0643 3.3 -.- 2.1 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.10.11 04:13:26 37.0025 27.6972 15.7 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.10.11 04:05:44 37.4787 27.6923 9.3 -.- 1.7 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.11 03:49:20 37.4898 27.6757 8.0 -.- 1.6 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.11 03:45:51 40.4122 35.0260 2.3 -.- 2.2 -.- SEYHMUSTAFA-(CORUM) İlksel
2021.10.11 03:39:21 37.4702 27.6868 6.8 -.- 1.8 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.11 03:24:04 37.4655 27.6420 5.0 -.- 1.3 -.- GUNLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.11 02:36:11 37.0152 30.5330 88.9 -.- 1.4 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.10.11 02:35:51 36.4368 27.2082 15.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 02:14:22 36.9355 28.0483 9.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 01:37:11 37.9408 26.9698 5.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.11 01:35:46 35.2687 25.2977 9.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 01:13:31 37.8792 27.2300 14.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.11 01:10:30 35.3090 25.3123 7.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 01:06:49 35.2558 25.2617 8.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 00:56:11 37.8968 27.1177 15.2 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.11 00:43:05 37.4930 27.7117 7.5 -.- 2.1 -.- CUKURKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.11 00:36:36 37.9287 26.4213 3.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.11 00:26:29 35.0482 25.1708 10.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.11 00:15:55 37.5337 27.6838 14.0 -.- 1.0 -.- KULLAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel
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