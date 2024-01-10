SON DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK | Geçtiğimiz akşam Kahramanmaraş'ta gece yarısı ise Çorum'da olan depremler sonrası bir deprem haberi de Hatay'dan geldi. Sabah 06.35'te Hatay depremle sallandı. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrilirken "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorusunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 10 Ocak tablosu...