Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından "son depremler" listesi yayınlandı. 10 Mart 2020 Salı günü Türkiye'de meydana gelen son deprem listesine göre en son Türkiye-İran sınırında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER (07.30)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (07.30)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.03.10 06:02:01 38.9162 26.4285 11.6 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI

2020.03.10 05:53:51 38.4443 44.3823 5.9 -.- 4.0 4.1 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2020.03.10 05:40:18 39.3685 40.9318 8.7 -.- 1.8 -.- ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.03.10 05:29:42 39.1402 27.8128 6.1 -.- 3.3 3.3 HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.03.10 05:12:24 35.3625 32.5727 13.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2020.03.10 05:07:53 38.7065 26.5008 9.8 -.- 2.8 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)

2020.03.10 05:00:51 39.0132 27.8785 6.0 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.03.10 04:57:58 38.4162 39.2322 5.1 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 04:51:27 38.4265 39.2400 4.1 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 04:48:34 38.4368 39.2142 3.3 -.- 2.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 04:41:22 38.3597 39.0852 5.3 -.- 1.0 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 04:15:16 38.5098 39.2975 5.6 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2020.03.10 03:51:39 39.0015 27.8473 9.8 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.03.10 03:47:09 38.4098 39.2702 9.5 -.- 0.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 03:36:00 40.8418 34.7598 1.0 -.- 2.1 -.- TUTUS-DODURGA (CORUM)

2020.03.10 02:59:45 38.3192 39.1335 5.0 -.- 1.0 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA)

2020.03.10 02:55:49 38.3733 39.0895 6.7 -.- 1.6 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 01:53:50 38.4043 39.3395 6.3 -.- 1.5 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 01:45:47 38.3815 39.0135 10.3 -.- 1.7 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 01:37:59 38.4288 39.1565 5.2 -.- 2.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 01:19:31 37.7317 21.4567 16.8 -.- 3.9 3.9 YUNANISTAN

2020.03.10 01:06:38 39.1093 27.7983 11.4 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.03.10 00:23:59 38.4635 39.3190 11.9 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.10 00:23:32 38.4632 39.1722 5.6 -.- 0.7 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.09 23:40:27 38.3200 27.2210 5.0 -.- 1.5 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR)

2020.03.09 22:33:08 38.3375 38.8897 24.2 -.- 1.8 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)

2020.03.09 22:21:50 40.8020 27.7527 5.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

2020.03.09 21:43:00 38.9113 26.4280 5.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2020.03.09 21:03:18 38.4105 39.2318 5.3 -.- 1.8 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.09 20:33:12 38.5853 43.0975 32.0 -.- 2.1 -.- VAN GOLU

2020.03.09 20:24:41 38.5630 44.2960 8.1 -.- 2.7 -.- YAMANYURT-SARAY (VAN)