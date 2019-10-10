Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 07.24 sularında Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 10 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.10 07:24:54 36.3295 29.0840 16.4 -.- 2.8 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.10.10 06:30:59 39.1317 30.1783 8.0 -.- 2.6 -.- AYKIRIKCI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.10.10 05:38:23 38.9713 43.3303 5.7 -.- 2.4 -.- CELEBIBAGI-ERCIS (VAN) İlksel 2019.10.10 04:59:26 39.1707 27.7803 8.8 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.10.10 03:28:30 38.7925 43.5308 13.5 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel 2019.10.10 03:20:10 38.4765 42.9848 14.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel 2019.10.10 03:09:00 36.9670 29.0960 12.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.10 03:00:22 37.8790 29.0070 2.1 -.- 2.7 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel 2019.10.10 02:49:33 34.8458 26.1103 85.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.10 02:37:04 38.8493 26.9837 9.0 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.10 02:06:35 36.8253 36.0030 15.1 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.10 01:39:03 37.8580 29.7790 13.4 -.- 1.3 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.10.10 00:40:27 39.5912 26.0077 10.0 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.10 00:31:01 35.9262 31.9228 26.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.10 00:24:46 40.8832 28.2922 5.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.10 00:10:09 39.5615 37.0138 2.9 -.- 1.8 -.- KOVALI-ULAS (SIVAS) İlksel 2019.10.10 00:05:23 39.7178 39.1382 9.0 -.- 3.1 3.1 DOGAN-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.10.09 23:37:09 35.9705 27.2915 4.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.09 23:29:33 36.2583 28.6182 6.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.09 23:24:15 37.5542 32.0612 5.4 -.- 1.7 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.10.09 22:31:57 35.0620 27.5108 10.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.09 22:14:20 40.5518 36.6643 3.7 -.- 2.5 -.- MUSULLU-(TOKAT) İlksel 2019.10.09 22:05:56 40.5965 36.7227 3.8 -.- 2.6 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2019.10.09 20:10:29 37.8557 29.6007 7.7 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.09 20:08:02 36.3432 28.4937 2.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.09 20:03:59 37.8865 28.9488 18.2 -.- 1.3 -.- DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2019.10.09 19:25:39 37.8685 29.5547 3.8 -.- 2.1 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.09 19:24:22 37.8952 29.5700 7.9 -.- 1.9 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.09 19:22:28 37.8963 29.5550 7.0 -.- 3.8 3.8 BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel