Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Manisa'da ve Elazığ'da artçı depremler devam ediyor. Elazığ2da bu sabah 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte, 1 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD sın depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER- 1 ŞUBAT



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 1 ŞUBAT 2020

2020.02.01 17:10:40 38.3535 39.0575 5.1 -.- 2.0 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 17:05:49 38.9622 27.8638 12.8 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 17:03:14 38.9865 27.8668 9.4 -.- 2.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 16:48:21 40.6398 27.5923 0.0 -.- 1.7 -.- MARMARA ADASI 2020.02.01 16:40:38 38.9825 27.8335 8.5 -.- 1.7 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 16:30:59 39.0593 27.8238 7.7 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 16:16:26 38.9843 25.5725 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2020.02.01 16:12:25 35.4632 27.6837 11.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ 2020.02.01 16:11:20 38.2590 38.7657 5.0 -.- 2.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.01 16:06:51 37.6682 26.7250 2.6 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2020.02.01 15:54:42 38.3295 39.0547 11.8 -.- 2.0 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) 2020.02.01 15:52:48 38.2087 38.7363 5.0 -.- 1.8 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.01 15:50:47 38.2445 38.6002 20.7 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.01 15:46:04 39.0788 27.8320 13.1 -.- 3.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 15:42:19 38.4310 39.2680 13.4 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)