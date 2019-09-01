01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Ege Denizi'nde depremler meydana geldi. İşte 1 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 1 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.01 06:42:12 37.6000 26.8208 1.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 06:37:46 37.5510 26.8087 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 06:13:26 37.8217 29.6350 12.5 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 06:12:27 37.5192 26.7720 9.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.01 06:09:04 35.8785 27.1993 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.01 06:06:58 37.8197 29.6427 15.3 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 05:31:08 37.3610 29.8247 7.0 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.01 05:15:41 37.3495 29.8197 3.9 -.- 1.7 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.01 04:40:46 37.5630 26.8392 4.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 04:22:38 40.5485 30.5697 8.8 -.- 1.2 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel 2019.09.01 04:14:47 37.8557 29.6317 8.5 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 02:43:45 36.8738 27.7165 5.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.01 01:31:43 36.8208 27.7527 9.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.01 01:27:50 37.8152 29.6805 13.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 00:51:35 39.8345 41.4155 8.0 -.- 1.5 -.- CAMLICA-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2019.09.01 00:45:59 38.4808 27.7145 5.4 -.- 1.8 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel 2019.09.01 00:27:31 40.4288 28.9947 5.5 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.01 00:15:18 37.8430 29.6825 2.5 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 00:07:15 37.5662 26.7933 9.7 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.08.31 23:27:30 37.3487 29.8172 6.6 -.- 2.8 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.08.31 23:01:45 37.9223 27.6230 8.6 -.- 1.9 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
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