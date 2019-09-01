Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Ege Denizi'nde depremler meydana geldi. İşte 1 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 1 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.01 06:42:12 37.6000 26.8208 1.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 06:37:46 37.5510 26.8087 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 06:13:26 37.8217 29.6350 12.5 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 06:12:27 37.5192 26.7720 9.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.01 06:09:04 35.8785 27.1993 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.01 06:06:58 37.8197 29.6427 15.3 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 05:31:08 37.3610 29.8247 7.0 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.01 05:15:41 37.3495 29.8197 3.9 -.- 1.7 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.01 04:40:46 37.5630 26.8392 4.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 04:22:38 40.5485 30.5697 8.8 -.- 1.2 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel 2019.09.01 04:14:47 37.8557 29.6317 8.5 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 02:43:45 36.8738 27.7165 5.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.01 01:31:43 36.8208 27.7527 9.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.01 01:27:50 37.8152 29.6805 13.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 00:51:35 39.8345 41.4155 8.0 -.- 1.5 -.- CAMLICA-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2019.09.01 00:45:59 38.4808 27.7145 5.4 -.- 1.8 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel 2019.09.01 00:27:31 40.4288 28.9947 5.5 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.01 00:15:18 37.8430 29.6825 2.5 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.01 00:07:15 37.5662 26.7933 9.7 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.08.31 23:27:30 37.3487 29.8172 6.6 -.- 2.8 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.08.31 23:01:45 37.9223 27.6230 8.6 -.- 1.9 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel