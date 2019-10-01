Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 07.32'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 1 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem verileri...

KANDİLLİ RASATHANESİ 1 EKİM SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.01 07:32:49 40.8625 28.2627 15.3 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.01 06:43:56 37.5283 27.1315 5.0 -.- 2.3 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.01 06:23:00 36.4673 28.7660 3.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.01 05:26:49 36.1947 27.7242 6.0 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.01 04:59:20 40.8508 28.3748 8.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.01 04:56:11 40.8583 28.3225 12.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.01 04:41:32 40.6500 36.7503 5.4 -.- 2.4 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel 2019.10.01 04:23:58 39.5467 23.7608 18.9 -.- 3.0 3.2 YUNANISTAN İlksel 2019.10.01 04:19:29 37.8702 29.5882 12.4 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.01 04:00:56 40.8772 28.3108 18.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.01 03:50:41 39.4822 25.8458 7.3 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.01 03:27:54 37.8290 29.6600 8.5 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.01 02:30:35 40.8485 28.2445 11.5 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.01 02:02:01 40.9033 28.3015 3.9 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.01 01:56:45 37.0043 27.7517 9.5 -.- 1.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.10.01 01:39:03 40.8557 28.2903 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.01 01:33:21 40.8985 28.3212 7.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.01 01:14:55 39.6898 26.3660 8.2 -.- 1.0 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.10.01 01:11:43 38.6648 38.0387 2.6 -.- 1.7 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.10.01 00:37:47 40.6712 27.6933 11.3 -.- 1.3 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2019.09.30 21:47:14 38.9783 44.4297 20.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.09.30 21:25:49 40.8318 28.2952 10.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.30 20:34:22 39.1928 29.4350 6.3 -.- 2.1 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel 2019.09.30 19:59:24 34.9638 33.5147 7.1 -.- 2.2 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel 2019.09.30 19:32:01 38.8547 25.8612 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI