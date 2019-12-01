Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Kars Sarıkamış 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 1 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

2019.12.01 09:07:20 40.3342 42.1588 5.0 -.- 3.9 4.1 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.12.01 06:39:15 39.8543 33.8513 2.1 -.- 2.2 -.- CONGAR-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2019.12.01 06:19:48 38.3787 44.4243 76.2 -.- 2.5 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel 2019.12.01 06:05:04 40.7063 27.4522 13.5 -.- 2.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.01 06:05:04) 2019.12.01 05:52:32 40.7077 27.4590 12.8 -.- 3.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.01 05:52:32) 2019.12.01 03:34:47 38.8480 43.6762 5.6 -.- 2.2 -.- OTLAKBASI-MURADIYE (VAN) İlksel 2019.12.01 03:31:59 37.0315 37.7057 7.9 -.- 1.3 -.- KOCATEPE-NIZIP (GAZIANTEP) İlksel 2019.12.01 00:22:18 39.5855 26.0492 4.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.11.30 23:53:53 41.4330 19.5480 22.4 -.- 4.4 4.5 ARNAVUTLUK İlksel 2019.11.30 22:06:24 37.8060 32.3458 16.3 -.- 1.5 -.- CAYIRBAGI-MERAM (KONYA) İlksel 2019.11.30 21:10:45 37.8637 32.1985 11.8 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2019.11.30 20:46:14 36.5318 28.8252 15.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.30 20:27:30 36.9212 27.8300 6.6 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.30 20:21:04 39.3450 28.2393 5.0 -.- 2.9 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.30 18:31:25 38.8020 27.2087 5.3 -.- 2.3 -.- KISLAKOY-(MANISA) İlksel 2019.11.30 18:30:37 38.8452 27.2393 12.6 -.- 2.1 -.- KORUKOY-(MANISA) İlksel 2019.11.30 18:29:55 38.7993 27.1892 14.5 -.- 2.9 -.- KISLAKOY-(MANISA) İlksel 2019.11.30 16:31:07 39.0445 29.5777 4.4 -.- 2.4 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2019.11.30 14:05:11 38.1550 40.1537 16.9 -.- 2.7 -.- YATIR-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel 2019.11.30 13:34:40 37.8390 29.6527 8.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel