Malatya Battalgazi'de deprem! 12 Nisan Cuma AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. Gün boyunca, bazıları şiddetli bazıları ise daha hafif, birçok deprem kaydediliyor. Kendi bölgelerinde sarsıntı hisseden kişiler, "Az önce deprem oldu mu, şu anda nerede deprem oldu?" diye merak ediyorlar. İşte, 12 Nisan 2024 Cuma günü için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesi...
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Gün boyunca yaşanan depremler, vatandaşların gündemini oluşturuyor. Türkiye ve çevresinde birçok artçı ve bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Kendi şehirlerinde sarsıntı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayınladığı güncel deprem verilerine bakıyorlar. İşte, 12 Nisan Cuma günü gerçekleşen son dakika depremlerinin listesi...
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MALATYA BATTALGAZİ'DE DEPREM!
AFAD verilerine göre saat 08:44 sularında Malatya Battalgazi'de deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Derinliğin ise 7 km olduğu AFAD tarafından paylaşılan bilgiler arasında.
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KEBAN BARAJINDA DEPREM
Saat 07:56'da Tunceli Keban barajında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 2.1 olarak kaydedildi.
Sabaha karşı 05:58'de ise Bartın 2.1 büyüklüğünde deprem ile güne başladı.
Gece 02:30'da ise Antalya Aksu'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geld.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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