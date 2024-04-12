Gün boyunca yaşanan depremler, vatandaşların gündemini oluşturuyor. Türkiye ve çevresinde birçok artçı ve bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Kendi şehirlerinde sarsıntı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayınladığı güncel deprem verilerine bakıyorlar. İşte, 12 Nisan Cuma günü gerçekleşen son dakika depremlerinin listesi...