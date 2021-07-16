Zırhlı araç devrildi! 3 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 kara yolu Sivas’ın Akıncılar ilçesi Ortaköy yol ayrımında meydana geldi.

Kazada zırhlı askeri araç bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Suşehri ve Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice kaza yerinde incelemelerde bulundu.