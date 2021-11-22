Zırhlı askeri araç devrildi

Devrilen araçta yangın meydana gelirken, askeri personel kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Siirt- Şırnak karayolu eski E tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmaya başardı.

Çevreden geçen sürücülerin haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.