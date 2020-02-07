İHA

Yalova'da, edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E. birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi.

PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Telefonları vasıtası ile de şüpheli R.E.'yle iletişim kurulamadı. Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E. isimli çalışanın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Yalova Belediyesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheliyle ilgili başvuruda bulundu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şüpheliyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.