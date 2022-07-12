Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin ve motorin indirimi açıklamaları ardından araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Motorin fiyatlarına 8 Temmuz Cuma günü 2 lira 10 kuruş indirim yapılması sonrasında Kurban Bayramı'nın ilk günü zam haberi gelmişti. Peki, zam sonrası "Mazot, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 12 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları...