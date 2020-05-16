Yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu soykırımcı Fransa'da yakalandı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı.

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