Cep telefonlarında kayıt harcı artışı… Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından halen bin 838 TL kayıt ücreti alınıyor. 1 Ocak 2021 tarihinde bu bedeller artacak. Sektör kaynakları, 2021 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 9.11 olarak belirlendiğini anımsatarak, “Buna göre kayıt harcı tutarı yeni bir eşiğe ulaşacak ve 2 bin TL’yi aşacağı tahmin ediliyor” dedi. Fakat Cumhurbaşkanı'nın bu oranın altında bir oran belirleme yetkisi de var.
Kayıt ücreti, Kasım 2018'de 170,70 TL'den 500 TL'ye, Haziran 2019'da 618 TL'ye, Temmuz 2019'da bin 500 TL'ye çıkmıştı. 2020 yılında yüzde 22,58'lik artışın ardından bin 838 TL oldu.
Yolcu beraberinde 3 yılda bir cep telefon getirme hakkı bulunuyor. Pasaportuna işleten dışında kişiler söz konusu telefonu kullanamıyor.
Telekomünikasyon sektörün gündeminde iki önemli konu daha var. İlki, Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilmiş ya da klonlanmış cep telefonları, ikincisi de ikinci el cihazların satışı.
UZAKTAN EĞİTİM VE CEP TELEFONU
Sektöre göre, vatandaşa yönelik tüm uyarılara karşın klonlanmış cep telefonları satışları devam ediyor. Vatandaş, artan döviz kurları nedeniyle cihaz fiyatlarının da yükselmesine bağlı olarak daha uygun fiyatlı cep telefonu arayışına girdi. Yüz yüze yerine uzaktan internet üzerinden eğitim de akıllı telefon satışlarını artırdı. Bazı vatandaşlar, bu gereksinimini hızla ve cebini çok yakmayacak maliyetle gidermek için bilmeden klonlanmış telefon satın alabiliyor. Sektör, vatandaşları telefon satın alırken dikkatli olması konusunda uyarıyor. Kaynaklar, 200 bin dolayında klonlanmış telefon bulunduğuna dikkat çekiyor.
YILDA 20 MİLYON CEP TELEFONU
Sektör kaynakları, binlerce hatta yüzbinlerce kişinin ev ve işyeri çekmecesinde kullanmadığı ikinci el cep telefonu bulunduğuna işaret ederek, Türkiye’de her yıl 20 milyon dolayında cep telefonunun “ikinci el” durumuna düştüğünü söyledi. Kaynaklar, bu telefonlardan bir bölümünün değişik mekanizmalar üzerinden vergisiz pazarlandığını belirterek, “Şimdi, bu telefonların bayiler üzerinden, 1 yıl garantili ve TSE standardı olacak şekilde satılması için çalışmalar sürdürülüyor. Elbette, bu yolla satıştan devlet de sektör de kazançlı çıkacak. Böylece, atıl haldeki cihazlar da ekonomiye kazandırılmış olacak” diye konuştu.
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