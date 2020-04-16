Yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

Ayrıntılar gelecek...

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