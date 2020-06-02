AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu. Alınan bilgiye göre, İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında kundağıyla bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkilendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

ANNE KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T'yi kısa sürede yakalayarak, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ile A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.