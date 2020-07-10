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Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından tarihi yapının yeniden cami olarak kullanılmasının yolu açıldı.

Danıştay'ın kararına ilk uluslararası tepki Rus Ortodoks Kilisesi'nden geldi. Kilise'den yapılan açıklamada, "Türk mahkemesinin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını esefle karşılıyoruz. Ne yazık ki Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Ortodoks kiliselerinin sesi duyulmadı. Bu karar daha büyük anlaşmazlıklara neden olabilir" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Rus Ortodoks Kilisesi'nden sonra bir açıklama da Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyondur. Türkiye'nin içişlerine karışma niyetinde değiliz ancak Ayasofya tüm insanlığı ortak anıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya kararının dünya kültür mirasının yanı sıra UNESCO için de tahrik oluşturduğu hakkında AB'deki mevkidaşlarıma bilgi verdim" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İLK TEPKİ

Amerika Birleşik Devletleri'nden Ayasofya kararına ilişkin ilk tepki Demokrat Senatör Bob Menendez’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Menendez, "Erdoğan'a kararını değiştirerek Ayasofya'nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum" yorumunda bulundu.

UNESCO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UNESCO, Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararına ilişkin üzüntü duyduklarını belirtti.

Karar öncesi de açıklamada bulunan UNESCO, “Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor” demişti.