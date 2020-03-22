Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkedeki salgın nedeniyle yarın sabah 06.00'dan başlamak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Koronavirüse karşı en büyük silahın evde kalmak konusunda kişisel sorumluluk taşımak olduğunu söyleyen Miçotakis, "Yunanistan'daki durumun İtalya'ya benzemesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da şu ana kadar tespit edilen 624 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede salgının başlangıcından bu yana 15 kişi hayatını kaybetti.