Yunanistan açıklarında yat battı!

Yunanistan'ın Milos Adası açıklarında İngiliz bayraklı bir gemi battı. Geminin içinde 17 kişinin bulunduğu ifade edilirken yolcuları kurtarıldığı ifade edildi.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Yunanistan’ın Milos Adası açıklarında içinde 17 kişinin bulunduğu İngiliz bayraklı bir gemi battı.

Olayın ardından Yunan sahil güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonuna başladığı aktarıldı.

Öte yandan geminin türüne ilişkin ayrıntıların ve kazanın sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.