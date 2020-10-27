Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hattındaki başarılı çalışmaları devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, kaçak çıkışlara göz açtırmayan hudut kartalları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi 1 teröristi, Yunanistan sınırında yakaladı.

Teröristler yasal işlemlerin yapılması için güvenlik güçlerine teslim edildi.