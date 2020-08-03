AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde, Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.