Olayda, Adana'dan Niğde-Ulukışla yönüne giden yük treni, Topçu Mahallesi Tekbaraka mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçitte Mahmut Kırık (57) idaresindeki 33 EF 176 plakalı traktöre çarptı.

AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.