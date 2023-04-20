YSK'nın "ittifak" kararı tüm ittifakları kapsıyor! O illerde ittifak adı olmayacak

Habertürk'ün gündeme getirdiği Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oy pusulalarına ilişkin ittifak kararının sadece Millet İttifakı’nı değil, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı’nı da kapsadığı ortaya çıktı. Millet İttifakı tek parti ile 16 ilde, ATA İttifakı’nın tek parti ile 28 seçim çevresinde, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 32 seçim çevresinde tek parti logosu ile seçime gidiyor. Tüm bu seçim çevrelerinde oy pusulalarında sadece seçime giren partinin adı ve logosu bulunacak. Söz konusu partilerin üzerlerinde ittifak adı yer almayacak. Peki hangi illerden bu durum söz konusu olacak?

“16 İLDE İTTİFAK ADI KULLANSIN” TALEBİ

Yüksek Seçim Kurulu’na başvuran CHP ve İYİ Parti temsilcileri; 16 ilin, 9’unda CHP’nin, 7 ilde ise İYİ Parti'nin tek başına seçime girdiği belirtti. Ancak; partiler arası ittifakın devamında herhangi bir tereddüt olmadığı, bu haliyle de ittifaka dahil partilerin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması gerektiği belirtildi.

Buna karşın AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını" belirtti. Özel başvurusunu genişleterek, Millet İttifakı’nın protokollerinde 6 parti bulunmasına rağmen; sadece CHP ve İYİ Parti’nin aday listesi verdiğini belirtti. “Millet İttifakı pratikte sona erdi. Millet İttifakı adı hiçbir seçim çevresinde kullanılmaz” dedi.

YSK "16 İLDE İTTİFAK ADI KULLANILAMAZ" DEDİ

Yüksek Seçim Kurulu başvuruları tek tek ele aldı. Sonuç olarak da söz konusu 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına oyçokluğuyla karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunabileceğine hükmedildi. Özel’in tüm seçim çevreleri için dile getirdiği talep ise reddedildi. Habertürk’ün gündeme getirdiği bu karar siyasetin en sıcak tartışma başlıklarından biri oldu. Millet İttifakı çevrelerinden karara tepki geldi.

ATA VE EMEK İTTİFAKI’NA DA KAPSIYOR

Fakat söz konusu kararın sadece Millet İttifakı’nın değil, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı’nı kapsadığı ortaya çıktı. Millet İttifakı tek parti ile 16 ilde, ATA İttifakı’nın tek parti ile 28 ilde, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 32 ilde tek parti logosu ile seçime gidiyor.

YSK’nın son kararı doğrultusunda tüm bu illerde oy pusulalarında sadece seçime giren partinin adı ve logosu bulunacak. Söz konusu partilerin üzerlerinde ittifak adı yer almayacak. ATA İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan YSK kararına bir itiraz gelmedi. HDP temsilcisinin de YSK toplantısı esnasında karara karşı bir tutum sergilemediği öğrenildi.

İTTİFAK ADI HANGİ İLLERDE OLMAYACAK?

İttifakların tek parti ile seçime gitme kararı aldığı iller şu şekilde;

MİLLET İTTİFAKI:

- CHP: Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize, Van.

- İYİ Parti: Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş, Yozgat…

ATA İTTİFAKI:

- Zafer Partisi: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul 3. Bölge, Kayseri, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Van, Yozgat…

- Adalet Partisi: Ağrı, Batman, Bingöl. Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Tunceli.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI:

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa 2. Bölge, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İzmir 1. Bölge, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van…

İTTİFAK ADLARI KAÇ YERDE PUSULADA YER ALACAK?

Cumhur İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği ittifaklarının adı 87 seçim çevresine, Millet ittifakı adı 71 seçim çevresine, ATA İttifakı adı 57 seçim çevresine, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 55 seçim çevresine ait oy pusulalarında yer alacak.

İTTİFAKLARIN “ORTAK LİSTE” TEHLİKESİ

Öte yandan; ittifakların ortak liste kararı nedeniyle de ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabileceği ortaya çıktı. Çünkü; Milletvekili Seçim Kanunu’nun “Siyasi Partilerin adayları ve bağımsız adaylar” başlıklı 16., maddesinde önemli hüküm yer alıyor. Yasa maddesinde; “Siyasi partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday gösteremezler. Siyasi partilere kayıtlı olmayan kimselerin herhangi bir siyasi parti aday gösterilmeleri kendilerinin yazılı muvafakatlerine bağlıdır” deniliyor.

Yani yasa açıkça partilerin ortak liste ile seçime giremeyeceğini hüküm altına alıyor. Bu durumda YSK söz konusu hükmü işletme kararı alsaydı, Millet İttifakı ortak liste ile seçime gittiği yerlerde seçime girmemiş sayılabilirdi. Ancak; YSK bu hükmü işletmedi.