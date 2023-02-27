Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yapacak

YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yapacak

Yüksek Seçim Kurulu heyeti 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibariyle incelemelerde bulunacak. Heyet incelemelerine ilişkin bir rapor hazırlayacak

Giriş: 27.02.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yapacak
YSK heyeti deprem bölgesinde
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri bugün deprem bölgesine incelemelerde bulunmak üzere gidiyor.

YSK'dan yapılan açıklamada, "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler, on bir ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibarıyla incelemelerde bulunacaktır" denildi.

RAPOR HAZIRLANACAK

YSK heyetinin incelemelerinin ardından depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek.

Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kars'ta hastanede korkutan yangın
Kars'ta hastanede korkutan yangın
Gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi vurdu
Gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi vurdu
Çeşme'de ağaçlık alanda korkutan yangın
Çeşme'de ağaçlık alanda korkutan yangın
Esenler'de komşuların 'gürültü' kavgası: 1 yaralı
Esenler'de komşuların 'gürültü' kavgası: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.