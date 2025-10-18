Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: YSK'dan CHP il kongresi kararı | Son dakika haberleri

        YSK'dan CHP il kongresi kararı

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin devam edilmesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 14:20 Güncelleme: 18.10.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        YSK'dan CHP il kongresi kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti.

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

        Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'den görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.

        YSK yaptığı toplantı sonrasında CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor
        Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        Habertürk Anasayfa