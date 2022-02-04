Yozgat'ta otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan G.D. yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Ş.D. itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.