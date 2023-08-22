Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 aracı biçti! 3 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan bir kamyon 8 araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan kamyonun park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ayanoğlu Mahallesi Nato Yolu Hastane Kavşağında freni patlayan İ.K. yönetimindeki kamyon, park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarparak durabildi.
Kazada kamyon şoförü ile DE 717 VB yabancı plakalı otomobildeki S.K. ve T.Ü. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada kamyon ve 8 araçta hasar oluştu.